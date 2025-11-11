Создание спецтрибунала по агрессии РФ может сорваться из-за нехватки бюджета, - Euronews
Инициатива Совета Европы по созданию международного трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины оказалась под угрозой из-за нехватки средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
По словам источников издания, европейским странам становится все сложнее выполнять свои финансовые обязательства без поддержки США. Доноры опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит отказываться от участия в многосторонних инициативах, что фактически затрудняет сбор средств на запуск трибунала.
Специальный трибунал был согласован в июне между Советом Европы и президентом Владимиром Зеленским. Для его эффективной работы требуется участие и финансирование нескольких партнеров. Однако, как отмечают источники Euronews, уменьшение поддержки Украины со стороны Вашингтона поставило проект под реальную угрозу.
По информации Euronews, ориентировочный бюджет трибунала составляет около 75 млн евро в год, без учета расходов на помещение и охрану. Трибунал планируют разместить в Нидерландах. ЕС со своей стороны должен предоставить ежегодный взнос в размере 10 млн евро.
Основными донорами Совета Европы являются страны G7 - Франция, Германия, Италия и Великобритания. Однако пока неясно, готовы ли они участвовать в регулярном финансировании проекта. Более того, по данным четырех источников, эти государства не проявляют активного участия в процессе.
Совет Европы от официальных комментариев пока воздерживается.
"Переговоры с государствами-членами продолжаются", - ответил на запрос Euronews его пресс-секретарь.
Спецтрибунал для России
В Европе продолжается процесс создания специального трибунала по рассмотрению преступления агрессии России против Украины.
Работа над инициативой существенно активизировалась после визита президента Владимира Зеленского в Страсбург 25 июня, где Украина и Совет Европы подписали двустороннее соглашение. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул, что этот документ стал важным этапом в реализации проекта.
Сразу после подписания стартовала масштабная подготовительная фаза: создают необходимые правовые механизмы, подбирают персонал и готовят инфраструктуру для работы будущего органа.
Берсе подчеркнул, что эффективный запуск трибунала возможен только при условии активного участия и поддержки государств-членов Совета Европы, в частности путем ратификации расширенного соглашения. По его словам, сам Совет Европы готов приступить к практической работе немедленно - все зависит от политической воли партнеров.
Устав будущего трибунала не будет содержать положений о персональном иммунитете, что позволит выдвигать обвинения против действующего руководства РФ. В то же время вынесение приговора или заочное осуждение станет возможным только после того, как обвиняемые потеряют свои должности.
Известно также, что уже по меньшей мере 25 стран заявили о намерении присоединиться к формированию специального трибунала по России.