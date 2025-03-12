Створення "коаліції охочих" для надання Україні гарантій безпеки "прискориться", - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що європейські країни "прискорять" роботу над формуванням "коаліції охочих" для надання Україні гарантій безпеки у разі припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

З такою заявою Гілі виступив після зустрічі міністрів оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі й Великої Британії, які збирались 12 березня для обговорення безпекових гарантій для України, зокрема можливості розгортання міжнародних сил.

"Велика Британія та Франція спільно очолюють роботу з планування, щоб просувати мирні ініціативи та створювати механізми гарантій безпеки для України", - заявив Гілі на пресконференції у Парижі.

За його словами, між країнами встановилася тісна співпраця, яка дозволить пришвидшити процес створення коаліції.

"Ми ведемо цю роботу разом, тісно співпрацюємо з партнерськими країнами, прагнемо створити коаліцію охочих серед європейських держав та за їх межами, і з сьогоднішнього дня ми прискорюємо цей процес", - підкреслив міністр оборони Британії.

Гілі також зазначив, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у суботу проведе ще один саміт лідерів, після чого наступного тижня відбудуться подальші зустрічі високопоставлених військових чиновників щодо України.

Раніше Стармер ініціював створення "коаліції охочих" для забезпечення гарантій миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп хоче завершити війну Росії проти України, але гарантії безпеки будуть покладені на Європу.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.

Однак, за його словами, гарантії безпеки для України від Європи "потребуватимуть" підтримки з боку США. Це необхідно для стримування Росії.