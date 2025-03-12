Создание "коалиции желающих" для предоставления Украине гарантий безопасности "ускорится", - Гили

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что европейские страны "ускорят" работу над формированием "коалиции желающих" для предоставления Украине гарантий безопасности в случае прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

С таким заявлением Гили выступил после встречи министров обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, которые собирались 12 марта для обсуждения гарантий безопасности для Украины, в частности возможности развертывания международных сил.

"Великобритания и Франция совместно возглавляют работу по планированию, чтобы продвигать мирные инициативы и создавать механизмы гарантий безопасности для Украины", - заявил Гили на пресс-конференции в Париже.

По его словам, между странами установилось тесное сотрудничество, которое позволит ускорить процесс создания коалиции.

"Мы ведем эту работу вместе, тесно сотрудничаем с партнерскими странами, стремимся создать коалицию желающих среди европейских государств и за их пределами, и с сегодняшнего дня мы ускоряем этот процесс", - подчеркнул министр обороны Великобритании.

Гили также отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу проведет еще один саммит лидеров, после чего на следующей неделе состоятся дальнейшие встречи высокопоставленных военных чиновников по Украине.

Ранее Стармер инициировал создание "коалиции желающих" для обеспечения гарантий мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины, но гарантии безопасности будут возложены на Европу.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.

Однако, по его словам, гарантии безопасности для Украины от Европы "потребуют" поддержки со стороны США. Это необходимо для сдерживания России.