Близько 15 країн хочуть надати Україні гарантії безпеки, - глава Міноборони Франції
Близько 15 країн хочуть надати Україні гарантії безпеки. Наразі цим державам необхідно розподілити обов'язки.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Як повідомляється, сьогодні міністри оборони Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі та Італії зустрілися в Парижі, щоб обговорити гарантії безпеки для України. На переговорах головував Лекорню.
Глава Мііноборони Франції зазначив, що "реальними гарантіями безпеки буде допомога, яку ми можемо надати українській армії".
За його словами, близько 15 країн хочуть надати Україні ті чи інші гарантії безпеки.
"Це складно... Ми повинні думати про питання безпеки в Чорному морі, атомні електростанції в Україні.. І ми повинні будемо почати думати про розподіл цих обов'язків", - додав Лекорню.
Він також повідомив, що начальники штабів Збройних сил зустрінуться знову через 15 днів.
"Чому через 15 днів? Тому що якщо Росія погодиться на припинення вогню, ми, очевидно, захочемо використати ці 30 днів, щоб розробити структуру системи безпеки", - зазначив французький міністр.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп хоче завершити війну Росії проти України, але гарантії безпеки будуть покладені на Європу.
Сам Трамп заявив, що не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення війни. Він зауважив, що його пріоритети відрізняються від європейських.
За словами прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, гарантії безпеки від США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.
Однак, за його словами, гарантії безпеки для України від Європи "потребуватимуть" підтримки з боку США. Це необхідно для стримування Росії.
Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі закликав їх перейти до планування гарантій безпеки для України після "завершення війни".
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