Студентські гранти в Україні: як переоформити, поновити та не втратити виплати

Фото: Студентам пояснили, як не втратити грант на навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В України триває експеримент зі студентськими освітніми грантами. Водночас Міністерство освіти і науки України (МОН) регулярно ухвалює накази про переоформлення, припинення чи поновлення виплат - залежно від зміни статусу здобувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.

Як це працює

Грант є гнучким інструментом, що "слідує за здобувачем". Він безповоротний: повертати отримані кошти не потрібно. Однак, якщо студента відраховано або грант припинено з інших причин, невикористані гроші заклад освіти повертає державі.

У разі зміни освітньої програми, університету чи навіть назви закладу МОН формує новий сертифікат із оновленими даними. Його потрібно підтвердити у застосунку "Дія". Якщо студент цього не зробить - грант припиняється.

Наприклад, у вересні 2025 року МОН оновило гранти для студентів, які підтвердили зміни (наказ №1224). Ті, хто не підтвердив, втратили право на виплати (наказ №1238). Загалом йдеться про 21 грант.

Поновлення та нові повідомлення

Припинення не позбавляє права на поновлення. Якщо студент повернувся після академвідпустки чи відновив навчання, грант можна відновити.

Найближчим часом у "Дії" почнуть надходити повідомлення першокурсникам 2025 року. Повідомлення також отримають ті, хто вже мав грант торік.

Що робити студентам

Здобувачам освіти рекомендують:

  • стежити за повідомленнями в "Дії" та підтверджувати сертифікати;
  • повідомляти про зміну спеціальності чи університету, щоб ініціювати переоформлення;
  • у разі припинення - звертатися щодо поновлення після відновлення статусу здобувача.

У МОН наголошують, що усі технічні рішення ухвалюють, щоб грант коректно супроводжував студента та відображав його реальний статус навчання.

Раніше РБК-Україна розповідало, хто може отримати гранти на навчання, як подавати заявку через "Дію", розмір виплат і особливості участі у програмі. Гранти частково або повністю покривають навчання за контрактом, є безповоротними і дають студентам свободу вибору освітньої траєкторії.

Також ми писали, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проєкту зі студентських грантів на навчання за контрактом. Станом на 31 липня у програмі беруть участь 150 закладів, і перелік постійно оновлюється. Грант частково або повністю покриває вартість навчання, не підлягає поверненню і використовується виключно на освітні послуги.

