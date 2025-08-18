Гроші на освіту: як отримати державний грант на навчання у 2025 році

У 2025 році українські студенти мають можливість отримати державний грант на навчання. Це фінансова допомога, яка частково або повністю покриває витрати на освіту за контрактом, при цьому не зобов’язує відпрацьовувати після випуску.

РБК-Україна із посиланням на ЄДЕБО розповідає, хто і як може розраховувати на грант на навчання.

Що треба знати про державний грант на навчання

Державний грант - це фінансова підтримка для здобуття вищої освіти. Держава частково або повністю покриває витрати на навчання за контрактом. Грант є безповоротним, тобто не передбачає відпрацювання після отримання диплома.

До 2024 року основним механізмом фінансування студентів було державне замовлення, яке покривало навчання лише близько 40% студентів денної форми. Система радянського зразка орієнтувалася на виконання навчальних планів та подальшу роботу за направленням.

Натомість державні гранти дозволяють самостійно вибирати освітню траєкторію, змінювати заклади та програми, брати участь у міждисциплінарних курсах та академічній мобільності.

Хто може отримати грант у 2025 році

Отримати грант можуть студенти, які:

вступили на перший курс бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування;

отримали мінімум 150 балів з двох предметів (140 для спеціальностей із підтримкою) або 170 балів для гранта другого рівня;

уклали договір на навчання з оплатою за контрактом;

якщо студент раніше не завершив навчання за бюджетом, він має відшкодувати витрати до державного бюджету.

При цьому важливо, щоб заклад, куди вступив студент, уклав договір із МОН про участь в експериментальному проєкті. Наголосимо, що до програми можуть долучатись навіть приватні освітні заклади.

Вступникам варто знати про грант ще в момент укладання контракту. Це дасть можливість їм одразу не сплачувати повну вартість навчання.

Розмір грантів у 2025/26 навчальному році:

перший рівень: 17 000 гривень;

другий рівень: 25 000 гривень;

для окремих спеціальностей і регіонів (Сумська, Миколаївська, Запорізька, Харківська області) розмір гранту збільшується на 50%.

Як подати заявку на грант

Якщо студент відповідає вимогам, то йому потрібно:

оновити "Дію";

знайти в переліку документів Сертифікат на навчання;

натиснути Отримати грант;

активувати грант "Дія.Підписом", коли надійде підтвердження (цьогоріч воно має надійти з 15 вересня до 25 жовтня);

"Дія" сповістить, коли університет отримає гроші з вашого гранту.

Грант на наступні роки розраховується з урахуванням зміни вартості платної освітньої послуги, але не більше офіційного рівня інфляції..