Студенческие гранты в Украине: как переоформить, возобновить и не потерять выплаты

Как это работает

Грант является гибким инструментом, который "следует за соискателем". Он безвозвратный: возвращать полученные средства не нужно. Однако, если студент отчислен или грант прекращен по другим причинам, неиспользованные деньги учебное заведение возвращает государству.

В случае изменения образовательной программы, университета или даже названия заведения МОН формирует новый сертификат с обновленными данными. Его нужно подтвердить в приложении "Дія". Если студент этого не сделает - грант прекращается.

Например, в сентябре 2025 года МОН обновило гранты для студентов, которые подтвердили изменения (приказ №1224). Те, кто не подтвердил, потеряли право на выплаты (приказ №1238). В целом речь идет о 21 гранте.

Возобновление и новые уведомления

Прекращение не лишает права на восстановление. Если студент вернулся после академотпуска или возобновил обучение, грант можно возобновить.

В ближайшее время в "Дії" начнут поступать сообщения первокурсникам 2025 года. Сообщение также получат те, кто уже имел грант в прошлом году.

Что делать студентам

Соискателям образования рекомендуют:

следить за сообщениями в "Дії" и подтверждать сертификаты;

сообщать об изменении специальности или университета, чтобы инициировать переоформление;

в случае прекращения - обращаться о восстановлении после восстановления статуса соискателя.

В МОН отмечают, что все технические решения принимают, чтобы грант корректно сопровождал студента и отражал его реальный статус обучения.