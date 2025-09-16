ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Студентські гранти в Україні: як переоформити, поновити та не втратити виплати

Вівторок 16 вересня 2025 13:46
UA EN RU
Студентські гранти в Україні: як переоформити, поновити та не втратити виплати Фото: Студентам пояснили, як не втратити грант на навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В України триває експеримент зі студентськими освітніми грантами. Водночас Міністерство освіти і науки України (МОН) регулярно ухвалює накази про переоформлення, припинення чи поновлення виплат - залежно від зміни статусу здобувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.

Як це працює

Грант є гнучким інструментом, що "слідує за здобувачем". Він безповоротний: повертати отримані кошти не потрібно. Однак, якщо студента відраховано або грант припинено з інших причин, невикористані гроші заклад освіти повертає державі.

У разі зміни освітньої програми, університету чи навіть назви закладу МОН формує новий сертифікат із оновленими даними. Його потрібно підтвердити у застосунку "Дія". Якщо студент цього не зробить - грант припиняється.

Наприклад, у вересні 2025 року МОН оновило гранти для студентів, які підтвердили зміни (наказ №1224). Ті, хто не підтвердив, втратили право на виплати (наказ №1238). Загалом йдеться про 21 грант.

Поновлення та нові повідомлення

Припинення не позбавляє права на поновлення. Якщо студент повернувся після академвідпустки чи відновив навчання, грант можна відновити.

Найближчим часом у "Дії" почнуть надходити повідомлення першокурсникам 2025 року. Повідомлення також отримають ті, хто вже мав грант торік.

Що робити студентам

Здобувачам освіти рекомендують:

  • стежити за повідомленнями в "Дії" та підтверджувати сертифікати;
  • повідомляти про зміну спеціальності чи університету, щоб ініціювати переоформлення;
  • у разі припинення - звертатися щодо поновлення після відновлення статусу здобувача.

У МОН наголошують, що усі технічні рішення ухвалюють, щоб грант коректно супроводжував студента та відображав його реальний статус навчання.

Раніше РБК-Україна розповідало, хто може отримати гранти на навчання, як подавати заявку через "Дію", розмір виплат і особливості участі у програмі. Гранти частково або повністю покривають навчання за контрактом, є безповоротними і дають студентам свободу вибору освітньої траєкторії.

Також ми писали, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проєкту зі студентських грантів на навчання за контрактом. Станом на 31 липня у програмі беруть участь 150 закладів, і перелік постійно оновлюється. Грант частково або повністю покриває вартість навчання, не підлягає поверненню і використовується виключно на освітні послуги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Освіта в Україні Виші
Новини
Під удар на Київщині потрапив "Епіцентр", спалахнула масштабна пожежа
Під удар на Київщині потрапив "Епіцентр", спалахнула масштабна пожежа
Аналітика
Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим