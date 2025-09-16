Студентські гранти в Україні: як переоформити, поновити та не втратити виплати
В України триває експеримент зі студентськими освітніми грантами. Водночас Міністерство освіти і науки України (МОН) регулярно ухвалює накази про переоформлення, припинення чи поновлення виплат - залежно від зміни статусу здобувача.
МОН
Як це працює
Грант є гнучким інструментом, що "слідує за здобувачем". Він безповоротний: повертати отримані кошти не потрібно. Однак, якщо студента відраховано або грант припинено з інших причин, невикористані гроші заклад освіти повертає державі.
У разі зміни освітньої програми, університету чи навіть назви закладу МОН формує новий сертифікат із оновленими даними. Його потрібно підтвердити у застосунку "Дія". Якщо студент цього не зробить - грант припиняється.
Наприклад, у вересні 2025 року МОН оновило гранти для студентів, які підтвердили зміни (наказ №1224). Ті, хто не підтвердив, втратили право на виплати (наказ №1238). Загалом йдеться про 21 грант.
Поновлення та нові повідомлення
Припинення не позбавляє права на поновлення. Якщо студент повернувся після академвідпустки чи відновив навчання, грант можна відновити.
Найближчим часом у "Дії" почнуть надходити повідомлення першокурсникам 2025 року. Повідомлення також отримають ті, хто вже мав грант торік.
Що робити студентам
Здобувачам освіти рекомендують:
- стежити за повідомленнями в "Дії" та підтверджувати сертифікати;
- повідомляти про зміну спеціальності чи університету, щоб ініціювати переоформлення;
- у разі припинення - звертатися щодо поновлення після відновлення статусу здобувача.
У МОН наголошують, що усі технічні рішення ухвалюють, щоб грант коректно супроводжував студента та відображав його реальний статус навчання.
