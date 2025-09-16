ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Студенческие гранты в Украине: как переоформить, возобновить и не потерять выплаты

Вторник 16 сентября 2025 13:46
UA EN RU
Студенческие гранты в Украине: как переоформить, возобновить и не потерять выплаты Фото: Студентам объяснили, как не потерять грант на обучение (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине продолжается эксперимент со студенческими образовательными грантами. В то же время Министерство образования и науки Украины (МОН) регулярно принимает приказы о переоформлении, прекращении или возобновлении выплат - в зависимости от изменения статуса соискателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Как это работает

Грант является гибким инструментом, который "следует за соискателем". Он безвозвратный: возвращать полученные средства не нужно. Однако, если студент отчислен или грант прекращен по другим причинам, неиспользованные деньги учебное заведение возвращает государству.

В случае изменения образовательной программы, университета или даже названия заведения МОН формирует новый сертификат с обновленными данными. Его нужно подтвердить в приложении "Дія". Если студент этого не сделает - грант прекращается.

Например, в сентябре 2025 года МОН обновило гранты для студентов, которые подтвердили изменения (приказ №1224). Те, кто не подтвердил, потеряли право на выплаты (приказ №1238). В целом речь идет о 21 гранте.

Возобновление и новые уведомления

Прекращение не лишает права на восстановление. Если студент вернулся после академотпуска или возобновил обучение, грант можно возобновить.

В ближайшее время в "Дії" начнут поступать сообщения первокурсникам 2025 года. Сообщение также получат те, кто уже имел грант в прошлом году.

Что делать студентам

Соискателям образования рекомендуют:

  • следить за сообщениями в "Дії" и подтверждать сертификаты;
  • сообщать об изменении специальности или университета, чтобы инициировать переоформление;
  • в случае прекращения - обращаться о восстановлении после восстановления статуса соискателя.

В МОН отмечают, что все технические решения принимают, чтобы грант корректно сопровождал студента и отражал его реальный статус обучения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, кто может получить гранты на обучение, как подавать заявку через "Дію", размер выплат и особенности участия в программе. Гранты частично или полностью покрывают обучение по контракту, являются безвозвратными и дают студентам свободу выбора образовательной траектории.

Также мы писали, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту по студенческим грантам на обучение по контракту. По состоянию на 31 июля в программе участвуют 150 заведений, и перечень постоянно обновляется. Грант частично или полностью покрывает стоимость обучения, не подлежит возврату и используется исключительно на образовательные услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Образование в Украине Вузы
Новости
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым