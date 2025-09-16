Студенческие гранты в Украине: как переоформить, возобновить и не потерять выплаты
В Украине продолжается эксперимент со студенческими образовательными грантами. В то же время Министерство образования и науки Украины (МОН) регулярно принимает приказы о переоформлении, прекращении или возобновлении выплат - в зависимости от изменения статуса соискателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Как это работает
Грант является гибким инструментом, который "следует за соискателем". Он безвозвратный: возвращать полученные средства не нужно. Однако, если студент отчислен или грант прекращен по другим причинам, неиспользованные деньги учебное заведение возвращает государству.
В случае изменения образовательной программы, университета или даже названия заведения МОН формирует новый сертификат с обновленными данными. Его нужно подтвердить в приложении "Дія". Если студент этого не сделает - грант прекращается.
Например, в сентябре 2025 года МОН обновило гранты для студентов, которые подтвердили изменения (приказ №1224). Те, кто не подтвердил, потеряли право на выплаты (приказ №1238). В целом речь идет о 21 гранте.
Возобновление и новые уведомления
Прекращение не лишает права на восстановление. Если студент вернулся после академотпуска или возобновил обучение, грант можно возобновить.
В ближайшее время в "Дії" начнут поступать сообщения первокурсникам 2025 года. Сообщение также получат те, кто уже имел грант в прошлом году.
Что делать студентам
Соискателям образования рекомендуют:
- следить за сообщениями в "Дії" и подтверждать сертификаты;
- сообщать об изменении специальности или университета, чтобы инициировать переоформление;
- в случае прекращения - обращаться о восстановлении после восстановления статуса соискателя.
В МОН отмечают, что все технические решения принимают, чтобы грант корректно сопровождал студента и отражал его реальный статус обучения.
