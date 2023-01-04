Студентська збірна України з хокею зазнала розгрому в Альберті

Поразкою з великим рахунком від "Альберти Голден Берз" закінчився третій контрольний матч збірної України у віці до 25 років у рамках туру Канадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

"Альберта Голден Берз" – Студентська збірна України – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Шайби: Х'юз, 11:06, Холл, 16:32, Маклеод, 18:57, Прокоп, 26:12, Презусо, 54:12 – Кривошапкін, 35:13

"Синьо-жовті" провели другий спаринг упродовж двох днів, що відбилося на результаті. Українці пропустили три шайби в стартовому періоді. Спершу Х'юз уник опіки оборони та завершив по центру контратаку господарів. Далі Холл на добиванні реалізував більшість "Альберти". А потім відзначився Маклеод.

У другій 20-хвилинці суперники обмінялися шайбами. Канадець Прокоп класно втік від оборонця і реалізував вихід 1 в 0 на Сердюка. У відповідь Кривошапкін самотужки організував побачення з голкіпером і впевнено розмочив рахунок.

Та останнє слово в матчі було за "Голден Берз". За шість хвилин до сирени Презусо з другої спроби пробив Дяченка, який відіграв третій період замість Сердюка. Поразка в Едмонтоні стала третьою для студентської збірної України за океаном.

Останній контрольний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 10 січня вночі. У Вінніпезі підопічні Вадима Шахрайчука зустрінуться з Університетом Манітоби. Далі збірна переїде до американського Лейк-Плесіда, де візьме участь в Універсіаді-2023.