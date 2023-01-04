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Студенческая сборная Украины по хоккею потерпела разгром в Альберте

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Эдмонтон, Среда 04 января 2023 09:12
Студенческая сборная Украины по хоккею потерпела разгром в Альберте Фото: Университет Альберты сильнее украинских "студентов" (facebook.com/bearsandpandas)
Автор: Антон Федорцив

Поражением с крупным счетом от "Альберты Голден Беарз" закончился третий контрольный матч сборной Украины в возрасте до 25 лет в рамках тура по Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Альберта Голден Берз" – Студенческая сборная Украины – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: Хьюз, 11:06, Холл, 16:32, Маклеод, 18:57, Прокоп, 26:12, Презусо, 54:12 – Кривошапкин, 35:13

"Сине-желтые" провели второй спарринг в течение двух дней, что отразилось на результате. Украинцы пропустили три шайбы в стартовом периоде. Сначала Хьюз ушел от опеки обороны и завершил по центру контратаку хозяев. Далее Холл на добивании реализовал большинство "Альберты". А потом отличился Маклеод.

Во второй 20-минутке соперники обменялись шайбами. Канадец Прокоп классно убежал от защитника и реализовал выход 1 в 0 на Сердюка. В ответ Кривошапкин самостоятельно организовал свидание с голкипером и уверенно размочил счет.

Но последнее слово в матче было за "Голден Беарз". За шесть минут до сирены Презусо со второй попытки пробил Дьяченко, отыгравшего третий период вместо Сердюка. Поражение в Эдмонтоне стало третьим для студенческой сборной Украины за океаном.

Последний контрольный поединок "сине-желтые" сыграют 10 января ночью. Подопечные Вадима Шахрайчука в Виннипеге встретятся с Университетом Манитобы. Далее сборная переедет в американский Лейк-Плэсид, где примет участие в Универсиаде-2023.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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