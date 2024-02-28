Студентів РФ агітують за гроші їхати на "вибори" для масовок на окуповану територію
Росія агітує студентів своїх вишів за стипендію їхати на окуповану територію України. Там вони мають створити ефект масовості для більш реалістичної картинки проведення "виборів" диктатора Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Враховуючи попередній досвід "референдумів" та "місцевих виборів", які були проігноровані більшістю місцевого населення, то росіяни готуються до більш масштабних фальсифікацій явки на "виборах", - зазначають в ЦНС.
Так, перед місцевими гауляйтерами Кремль поставив план "намалювати" явку у 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за диктатора Володимира Путіна. Для імітації такої підтримки в регіон прибувають "волонтери" для участі в масовках.
"Йдеться про студентів російських ВНЗ, яким обіцяють виплату стипендій у разі згоди на "відрядження" за яке також передбачаються виплати", - зазначає Центр нацспротиву.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що ворог звозить на окуповану територію України бойовиків для імітації "виборів" диктатора Путіна. Зокрема, для даних потреб прибуло 10 тисяч росгвардійців.
Вибори у Росії
У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.
Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.
Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна у голосуванні.
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