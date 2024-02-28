РФ звозить на окуповану територію "тітушок" і росгвардійців для імітації "виборів", - ЦНС

Ворог звозить на окуповану територію України бойовиків для імітації "виборів" диктатора Путіна. Зокрема, для даних потреб прибуло 10 тисяч росгвардійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Ворог готується до масштабної імітації “виборчого процесу”, який за задумом Кремля має легалізувати окупацію в очах світової спільноти. Для тиску на місцеве населення в регіон звозять бойовиків", - інформує ЦНС.

Зокрема на окуповану територію вже прибуло понад 10 тисяч росгвардійців, які будуть супроводжувати членів “виборчих дільниць” та обходити будинки місцевих мешканців.

"За задумом, "тітушки" будуть контролювати голосування безпосередньо на дільницях їм допомагатимуть приватні охоронці з московських фірм, які також відрядили своїх бойовиків до України", - зазначають у Центрі нацспротиву.