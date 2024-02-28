Студентов РФ агитируют за деньги ехать на "выборы" для массовок на оккупированную территорию
Россия агитирует студентов своих вузов за стипендию ехать на оккупированную территорию Украины. Там они должны создать эффект массовости для более реалистичной картинки проведения выборов диктатора Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Учитывая предыдущий опыт "референдумов" и "местных выборов", которые были проигнорированы большинством местного населения, россияне готовятся к более масштабным фальсификациям явки на "выборах", - отмечают в ЦНС.
Так, перед местными гауляйтерами Кремль поставил план "нарисовать" явку в 75%, из которых 80% должны проголосовать за диктатора Владимира Путина. Для имитации такой поддержки в регион прибывают "волонтеры" для участия в массовках.
"Речь идет о студентах российских вузов, которым обещают выплату стипендий в случае согласия на "командировку" за которую также предусматриваются выплаты", - отмечает Центр нацсопротивления.
Напомним, сегодня сообщалось , что враг свозит на оккупированную территорию Украины боевиков для имитации "выборов" диктатора Путина. В частности, для данных нужд прибыло 10 тысяч росгвардейцев.
Выборы в России
В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.
Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.
Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина в голосовании.
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