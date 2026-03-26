Студентів буде менше. Як зміниться вища освіта через низьку демографію в країні

В Україні очікується поступове скорочення кількості студентів через демографічний спад, і це вже змінює правила гри для університетів.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко.
Головне:
За словами Трофименка, кількість майбутніх студентів напряму залежить від народжуваності 17 років тому. Оскільки Україна тривалий час перебуває в умовах демографічного спаду, число вступників закономірно зменшується.
Він наголосив, що університетам уже зараз потрібно адаптуватися до нових умов, адже частина закладів досі орієнтується на застарілі очікування щодо великої кількості абітурієнтів.
Водночас у Міносвіти не підтверджують найпесимістичніші прогнози щодо різкого скорочення вступників після 2030 року.
Зокрема, озвучені раніше цифри у 11-15 тисяч вступників на рік стосуються окремого періоду - 2029 року, коли випускники пілотної старшої профільної школи завершуватимуть навчання за новою системою.
Микола Трофименко анонсує зміни в системі вищої освіти в Україні (інфогарфіка РБК-Україна)
Попри це, загальна тенденція залишається очевидною: конкуренція за вступника зростатиме.
Це означає, що виші більше не зможуть розраховувати лише на репутацію чи історичний бренд. Їм доведеться постійно доводити свою цінність для студентів і пропонувати актуальні освітні програми.
За оцінками Міносвіти, частина університетів може зіткнутися з проблемою недобору студентів і формування повноцінних груп.
У зв’язку з цим очікуються зміни в системі вищої освіти:
Паралельно зменшення кількості традиційних абітурієнтів стимулюватиме розвиток освіти для дорослих. Йдеться про короткі програми, перекваліфікацію, навчання для людей, які змінюють професію, а також окремі освітні можливості для ветеранів.
У Міносвіти підкреслюють, що університет майбутнього вже не орієнтується лише на 17-річного вступника, а має працювати з різними віковими категоріями та формувати культуру навчання протягом життя.
Окремим напрямом розвитку може стати залучення іноземних студентів. Це важливо як для фінансової стабільності університетів, так і для інтеграції України у глобальний освітній простір.
Водночас, як зазначають у міністерстві, реалізація цього потенціалу залежить насамперед від самих закладів вищої освіти.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні не скорочують бюджетні місця у вишах, але змінюють їх розподіл. Держава більше підтримує спеціальності з високим попитом - інженерію, медицину, освіту та STEM, водночас зменшуючи акцент на перенасичених напрямах, як-от право чи менеджмент.
Також ми розповідали, що в Україні запроваджують нову обов’язкову дисципліну "Основи національного спротиву" для студентів, яка замінить стару військову підготовку. Курс зосереджений на практичних навичках для цивільних - домедичній допомозі та безпеці - і не передбачає мобілізації, присяги чи отримання статусу військовозобов’язаного.