Студентов будет меньше. Как изменится высшее образование из-за низкой демографии в стране

В Украине ожидается постепенное сокращение количества студентов из-за демографического спада, и это уже меняет правила игры для университетов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко.
Главное:
По словам Трофименко, количество будущих студентов напрямую зависит от рождаемости 17 лет назад. Поскольку Украина длительное время находится в условиях демографического спада, число поступающих закономерно уменьшается.
Он подчеркнул, что университетам уже сейчас нужно адаптироваться к новым условиям, ведь часть заведений до сих пор ориентируется на устаревшие ожидания относительно большого количества абитуриентов.
В то же время в Минобразования не подтверждают самые пессимистичные прогнозы относительно резкого сокращения поступающих после 2030 года.
В частности, озвученные ранее цифры в 11-15 тысяч поступающих в год касаются отдельного периода - 2029 года, когда выпускники пилотной старшей профильной школы будут завершать обучение по новой системе.
Николай Трофименко анонсирует изменения в системе высшего образования в Украине (инфографика РБК-Украина)
Несмотря на это, общая тенденция остается очевидной: конкуренция за абитуриента будет расти.
Это означает, что вузы больше не смогут рассчитывать только на репутацию или исторический бренд. Им придется постоянно доказывать свою ценность для студентов и предлагать актуальные образовательные программы.
По оценкам Минобразования, часть университетов может столкнуться с проблемой недобора студентов и формирования полноценных групп.
В связи с этим ожидаются изменения в системе высшего образования:
Параллельно уменьшение количества традиционных абитуриентов будет стимулировать развитие образования для взрослых. Речь идет о коротких программах, переквалификации, обучении для людей, которые меняют профессию, а также отдельных образовательных возможностях для ветеранов.
В Минобразования подчеркивают, что университет будущего уже не ориентируется только на 17-летнего абитуриента, а должен работать с разными возрастными категориями и формировать культуру обучения в течение жизни.
Отдельным направлением развития может стать привлечение иностранных студентов. Это важно как для финансовой стабильности университетов, так и для интеграции Украины в глобальное образовательное пространство.
Вместе с тем, как отмечают в министерстве, реализация этого потенциала зависит прежде всего от самих высших учебных заведений.
