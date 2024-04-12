Студенты, аспиранты, преподаватели: кому еще дадут отсрочку от мобилизации по новому закону

Новый закон о мобилизации обеспечивает отсрочку для некоторых категорий студентов и преподавателей. В частности, речь идет об аспирантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады Украины.

При принятии закона было учтено предложение народных депутатов предоставить право на отсрочку от мобилизации аспирантам, которые учатся как на бюджетной, так и на контрактной форме обучения.

По новым правилам, отсрочку от мобилизации получат:

Законопроект о мобилизации

Сегодня, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных.

Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.

Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина.

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