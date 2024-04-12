Студенты, аспиранты, преподаватели: кому еще дадут отсрочку от мобилизации по новому закону
Новый закон о мобилизации обеспечивает отсрочку для некоторых категорий студентов и преподавателей. В частности, речь идет об аспирантах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады Украины.
По новым правилам, отсрочку от мобилизации получат:
- соискатели профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;
- преподаватели, имеющие ученую степень, учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что по основному месту работы имеют не менее 0,75 ставки.
При принятии закона было учтено предложение народных депутатов предоставить право на отсрочку от мобилизации аспирантам, которые учатся как на бюджетной, так и на контрактной форме обучения.
Законопроект о мобилизации
Сегодня, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных.
Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.
Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина.
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