Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, - Стубб

Гарантії безпеки для України, які обговорює "коаліція охочих", означатимуть зобов’язання європейських країн, що їх підпишуть, воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Фінляндії Александра Стубба The Guardian .

Суть гарантій безпеки для України

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним", – сказав Стубб перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН.

Він наголосив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією, але підкреслив, що Росія не матиме жодного права вето щодо їхнього формату.

Однак, пише видання, головне питання, яке виникає у багатьох у Києві, полягає в тому, чи будуть ці домовленості супроводжуватися конкретними зобов'язаннями. На запитання, чи означатимуть гарантії, що європейські країни заявляють про свою готовність до військової взаємодії з Росією у разі майбутньої агресії проти України, Стубб відповів: "Це і є ідея гарантій безпеки за визначенням".

Відносини Фінляндії та США

На питання про те, чи настане момент, коли Європа має визнати ненадійність США як союзника у переговорах щодо України, Стубб сказав, що його країна не має іншого вибору, окрім як намагатися якомога більше дружити з адміністрацією Трампа.

"Я думаю, що це обов’язок президента Фінляднії - знаходити спільну мову з президентом Сполучених Штатів, ким би він не був...Взаємодія краща, ніж роз’єднання, за будь-яких обставин", - наголосив він.

Щодо гарантій безпеки, президент Фінляндії сказав, що для того, щоб надати їм реальної сили, необхідний "американський бекстоп", і визнав, що ще немає повного розуміння того, які зобов'язання готова взяти на себе адміністрація Трампа.