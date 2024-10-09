Стубб заявив про формування НАТО 3.0: про що мова

В сучасних геополітичних умовах НАТО повертається до первинного завдання, для якого альянс й створювався. Мова йде про стримування загроз зі Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Фінляндії Александра Стубба під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням НАТО 3.0. Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. Ми маємо спільне розуміння в межах альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках - як стримування, так і оборони", - заявив Стубб.

Президент Фінляндії додав, що сьогодні його країна приймає активну участь вдосконаленні командних структур НАТО, а також:

разом зі Сполученими Штатами Америки (США) й північними партнерами входитиме до складу об’єднаного командування НАТО в Норфолку;

працюватими над потужним сухопутним компонентом у складі власних збройних сил;

разом зі Швецією опрацьовує створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу Альянсу.

"Завдяки потужності наших військових ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки, і бачимо, що багато країн-союзниць мають велике прагнення допомогти нам у цьому", - додав Стубб.

Ризик конфлікту між Росією та НАТО

Німецький медіаресурс Bild на початку року оприлюднив сценарій військових навчань, у рамках яких збройні сили Німеччини готуються до можливих гібридних атак з боку Росії на східних кордонах НАТО. Представник Північноатлантичного альянсу прокоментував цю публікацію, підкресливши, що сценарії навчань є вигаданими і слугують для оцінки військових можливостей в певних регіонах.

Також Міністерство оборони Литви висловило свою думку, зазначивши, що наразі немає жодних загроз з боку Росії для НАТО, оскільки Москва зосередилася на веденні війни в Україні.

Стубб, своєю чергою, висловив переконання, що ймовірність нападу Росії на його країну, яка стала частиною НАТО, є вкрай низькою.