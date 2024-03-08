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Президент Фінляндії вважає малоймовірним напад РФ, а навчання НАТО - сигналом для Москви

Альта, П'ятниця 08 березня 2024 14:06
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Президент Фінляндії вважає малоймовірним напад РФ, а навчання НАТО - сигналом для Москви Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає малоймовірним напад Росії на його країну. На його думку, масштабні навчання НАТО - це послання для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Новий президент Фінляндії приїхав у норвезьке місто Альта, де проходять навчання країн НАТО Nordic Response. Стубб зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре.

Фінляндія вперше бере участь у спільних оборонних навчаннях НАТО як член Альянсу. За словами Стубба, ці навчання - це послання Росії про те, що НАТО зможе відповісти, якщо Москва нападе.

На його думку, Росія не наважиться напасти на Фінляндію.

"Треба відпрацьовувати різні сценарії, але я не думаю, що це станеться", - сказав Стубб.

Додамо, що навчання Nordic Response 24 розпочалися в понеділок в північних районах Фінляндії, Норвегії і Швеції. У них беруть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 різних країн.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви також прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на Україні.

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