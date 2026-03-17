ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Стубб закликав ЄС діяти гнучкіше: рішення про санкції не мають блокуватися

18:42 17.03.2026 Вт
2 хв
У ЄС є інструменти, щоб обходити блокування окремими країнами
aimg Марія Науменко
Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європейський Союз використовувати гнучкі механізми для ухвалення рішень, зокрема щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Стубба в британському аналітичному центрі Chatham House.

За його словами, гнучкість усередині ЄС уже довела свою ефективність.

"Це дійсно корисно - мати можливість ухвалити рішення про санкції проти Росії без Угорщини, чи не так? Це корисний інструмент, чи не так?", - наголосив він.

Водночас він наголосив, що внутрішню гнучкість потрібно відокремлювати від зовнішньої, яка визначає спосіб ухвалення рішень Європою на міжнародній арені.

"Отже, всередині це інструмент для просування певної сфери політики, а зовні - це насправді інструмент для організації того, як Європа приймає рішення", - пояснив він.

Стубб підкреслив, що в умовах геополітичного тиску ЄС має посилювати свою роль як у зовнішній політиці, так і у внутрішньому процесі ухвалення рішень.

Він визнав, що процеси в Євросоюзі часто є повільними, зокрема щодо санкцій чи використання заморожених активів РФ.

"Я знаю, що люди обурюються, коли ЄС не приймає рішення достатньо швидко, що потрібно час для розморожування заморожених активів, що у нас є проблема з ухваленням або узгодженням 20-го пакету санкцій. Але зазвичай ми досягаємо мети. Однак чим більше гнучкості ми маємо, тим краще", - наголосив фінський лідер.

За його словами, існують європейські договори, які вже містять інструменти, що дозволяють ухвалювати рішення швидше.

"У договорах є елементи - у вигляді посиленого співробітництва та структурованого співробітництва - які фактично роблять це можливим. І нам потрібно почати використовувати ці інструменти, щоб приймати оперативні рішення", - пояснив він.

Гнучкість у питанні розширення

Окремо Стубб зазначив, що принцип гнучкості варто застосовувати і в питаннях розширення ЄС.

За його словами, найближчими кандидатами на вступ до ЄС залишаються Чорногорія, Албанія, а також Україна і Молдова. Водночас Ісландія розглядає можливість відновлення переговорів про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, Рада ЄС 14 березня продовжила санкції проти осіб, причетних до підриву територіальної цілісності та суверенітету України.

Обмеження подовжено ще на шість місяців - до 15 вересня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Україна Євросоюз Санкції проти Росії Російська Федерація Вступ в ЄС
Новини
Новини: "Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
Аналітика
