Стубб закликав ЄС діяти гнучкіше: рішення про санкції не мають блокуватися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Стубба в британському аналітичному центрі Chatham House.

За його словами, гнучкість усередині ЄС уже довела свою ефективність.

"Це дійсно корисно - мати можливість ухвалити рішення про санкції проти Росії без Угорщини, чи не так? Це корисний інструмент, чи не так?", - наголосив він.

Водночас він наголосив, що внутрішню гнучкість потрібно відокремлювати від зовнішньої, яка визначає спосіб ухвалення рішень Європою на міжнародній арені.

"Отже, всередині це інструмент для просування певної сфери політики, а зовні - це насправді інструмент для організації того, як Європа приймає рішення", - пояснив він.

Стубб підкреслив, що в умовах геополітичного тиску ЄС має посилювати свою роль як у зовнішній політиці, так і у внутрішньому процесі ухвалення рішень.

Він визнав, що процеси в Євросоюзі часто є повільними, зокрема щодо санкцій чи використання заморожених активів РФ.

"Я знаю, що люди обурюються, коли ЄС не приймає рішення достатньо швидко, що потрібно час для розморожування заморожених активів, що у нас є проблема з ухваленням або узгодженням 20-го пакету санкцій. Але зазвичай ми досягаємо мети. Однак чим більше гнучкості ми маємо, тим краще", - наголосив фінський лідер.

За його словами, існують європейські договори, які вже містять інструменти, що дозволяють ухвалювати рішення швидше.

"У договорах є елементи - у вигляді посиленого співробітництва та структурованого співробітництва - які фактично роблять це можливим. І нам потрібно почати використовувати ці інструменти, щоб приймати оперативні рішення", - пояснив він.

Гнучкість у питанні розширення

Окремо Стубб зазначив, що принцип гнучкості варто застосовувати і в питаннях розширення ЄС.

За його словами, найближчими кандидатами на вступ до ЄС залишаються Чорногорія, Албанія, а також Україна і Молдова. Водночас Ісландія розглядає можливість відновлення переговорів про вступ до Євросоюзу.