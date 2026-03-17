Стубб призвал ЕС действовать гибче: решения о санкциях не должны блокироваться

18:42 17.03.2026 Вт
У ЕС есть инструменты, чтобы обходить блокировку отдельными странами
aimg Мария Науменко
Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европейский Союз использовать гибкие механизмы для принятия решений, в частности относительно санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Стубба в британском аналитическом центре Chatham House.

По его словам, гибкость внутри ЕС уже доказала свою эффективность.

"Это действительно полезно - иметь возможность принять решение о санкциях против России без Венгрии, не так ли? Это полезный инструмент, не так ли?", - подчеркнул он.

В то же время он подчеркнул, что внутреннюю гибкость нужно отделять от внешней, которая определяет способ принятия решений Европой на международной арене.

"Итак, внутри это инструмент для продвижения определенной сферы политики, а снаружи - это на самом деле инструмент для организации того, как Европа принимает решения", - пояснил он.

Стубб подчеркнул, что в условиях геополитического давления ЕС должен усиливать свою роль как во внешней политике, так и во внутреннем процессе принятия решений.

Он признал, что процессы в Евросоюзе часто являются медленными, в частности относительно санкций или использования замороженных активов РФ.

"Я знаю, что люди возмущаются, когда ЕС не принимает решения достаточно быстро, что нужно время для размораживания замороженных активов, что у нас есть проблема с принятием или согласованием 20-го пакета санкций. Но обычно мы достигаем цели. Однако чем больше гибкости мы имеем, тем лучше", - подчеркнул финский лидер.

По его словам, существуют европейские договоры, которые уже содержат инструменты, позволяющие принимать решения быстрее.

"В договорах есть элементы - в виде усиленного сотрудничества и структурированного сотрудничества - которые фактически делают это возможным. И нам нужно начать использовать эти инструменты, чтобы принимать оперативные решения", - пояснил он.

Гибкость в вопросе расширения

Отдельно Стубб отметил, что принцип гибкости следует применять и в вопросах расширения ЕС.

По его словам, ближайшими кандидатами на вступление в ЕС остаются Черногория, Албания, а также Украина и Молдова. В то же время Исландия рассматривает возможность возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз.

Напомним, Совет ЕС 14 марта продлил санкции против лиц, причастных к подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ограничения продлены еще на шесть месяцев - до 15 сентября.

"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
