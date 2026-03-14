ЄС на півроку продовжив санкції проти РФ за війну в Україні

19:37 14.03.2026 Сб
2 хв
Санкції продовжили, але не для всіх
aimg Едуард Ткач
ЄС на півроку продовжив санкції проти РФ за війну в Україні Фото: із санкційного пакета виключили кілька осіб (Getty Images)

Рада ЄС у суботу, 14 березня, продовжила санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Обмеження продовжено на півроку, до 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Читайте також: Санкцій ЄС до річниці вторгнення РФ в Україну не буде: хто виступив проти

У заяві йдеться, що до санкційного пакета, як і раніше, буде включено приблизно 2600 фізичних і юридичних осіб, які потрапили під обмеження у зв'язку невиправданою і неспровокованою агресією Росії проти України.

Ухвалені санкції включають обмеження на поїздки фізосіб, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів зазначеним у списку особам і організаціям.

"У межах перегляду санкцій Рада також ухвалила рішення не продовжувати внесення до списку двох осіб і виключити зі списку п'ятьох померлих", - ідеться в публікації.

Також там додали, що ЄС, як і раніше, сповнений рішучості підтримувати і посилювати тиск на Росію "з метою припинення її жорстокої агресивної війни і початку конструктивних переговорів щодо встановлення миру".

Зняття санкцій з РФ

Нагадаємо, днями глава МЗС Словаччини Юрай Бланар публічно заявив, що його країна бере участь у дискусії в ЄС щодо можливого виключення із санкційного списку двох російських олігархів - Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

Варто також зазначити, що у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході, США дозволили тимчасово купувати російську нафту. Однак президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що міжнародне співтовариство не повинно знижувати тиск на РФ і продовжувати контроль за дотриманням обмежень на ціну російської нафти.

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком