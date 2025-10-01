Стубб: Трамп переходить до "батога" проти Путіна

За його словами, справа лише у часі, коли США завдадуть удару по Путіну там, де це буде особливо відчутно.

"Побачивши, що пряники рідко працюють із росіянами, він перейшов до стадії батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг", - зазначив Стубб.

Видання відзначає, що така оцінка різко відрізняється від скепсису у деяких європейських столицях, де критику Путіна з боку Трампа сприйняли як порожні заяви.

Витончений "батіг" для Путіна

Стубб, який підтримує особистий контакт із президентом США завдяки спільній пристрасті до гольфу, має більше підстав довіряти його намірам.

На запитання, що саме може стати "батогом" для Путіна, Стубб жартома сказав, що це може бути "ключка", натякаючи на багатий арсенал інструментів впливу Трампа.

За його словами, президент Трамп "працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну" та "в нього у сумці 14 ключок".

Серед можливих заходів називають: посилення санкцій, включно зі вторинними, підвищення тарифів і активніше використання американської зброї, здатної вражати цілі глибоко на території РФ.

"Не обов’язково читати "Мистецтво угоди", щоб зрозуміти стиль переговорів Трампа. Він нетрадиційний, але результативний", - підкреслив Стубб.

Запастися терпінням

Президент Фінляндії попередив, що якщо після запланованої зустрічі з Трампом на Алясці 15 серпня Путін продовжить вбивати цивільних в Україні, американський лідер відреагує рішуче.

Називаючи себе "реалістичним оптимістом", Стубб закликав прихильників України до терпіння.

"Мав можливість тісно працювати з президентом Трампом останні кілька місяців. Можливо, оптимізм іноді ґрунтується на інтуїції, але факти на місцях свідчать, що рухаємося у правильному напрямку", - заявив фінський лідер.