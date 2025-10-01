RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Стубб: Трамп переходит к политике "кнута" против Путина

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп усилит давление на российского правителя Владимира Путина, перейдя от политики "пряника" к "кнуту".

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, дело лишь во времени, когда США нанесут удар по Путину там, где это будет особенно ощутимо.

"Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии кнута. Теперь вопрос лишь в том, насколько большим будет этот кнут", - отметил Стубб.

Издание отмечает, что такая оценка резко отличается от скепсиса в некоторых европейских столицах, где критику Путина со стороны Трампа восприняли как пустые заявления.

Изощренный "кнут" для Путина

Стубб, который поддерживает личный контакт с президентом США благодаря общей страсти к гольфу, имеет больше оснований доверять его намерениям.

На вопрос, что именно может стать "кнутом" для Путина, Стубб в шутку сказал, что это может быть "клюшка", намекая на богатый арсенал инструментов влияния Трампа.

По его словам, президент Трамп "работает если не круглосуточно, то ежедневно над тем, чтобы закончить войну" и  "у него в сумке 14 клюшек".

Среди возможных мер называют: усиление санкций, включая вторичные, повышение тарифов и более активное использование американского оружия, способного поражать цели глубоко на территории РФ.

"Не обязательно читать "Искусство сделки", чтобы понять стиль переговоров Трампа. Он нетрадиционный, но результативный", - подчеркнул Стубб.

Запастись терпением

Президент Финляндии предупредил, что если после запланированной встречи с Трампом на Аляске 15 августа Путин продолжит убивать гражданских в Украине, американский лидер отреагирует решительно.

Называя себя "реалистичным оптимистом", Стубб призвал сторонников Украины к терпению.

"Имел возможность тесно работать с президентом Трампом последние несколько месяцев. Возможно, оптимизм иногда основывается на интуиции, но факты на местах свидетельствуют, что движемся в правильном направлении", - заявил финский лидер.

Отношение Трампа к Путину

Напомним, Дональд Трамп все чаще выражает глубокое разочарование российским диктатором Владимиром Путиным из-за его нежелания завершить войну в Украине.

В частности, американский лидер назвал главу Кремля "бумажным тигром". Так называют человека, который выглядит грозно, но на самом деле у него нет настоящей силы.

Кроме того, президенту США надоели постоянные переговоры с Путиным, поскольку они не дают результата.

Ранее Трамп признал, что завершение войны оказалось намного сложнее, чем он ожидал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп