Стубб підготує для Трампа нову ідею про допомогу Україні: до чого тут Іран
Європа може запропонувати президенту США Дональду Трампу допомогу в захисті Ормузької протоки від Ірану, якщо той погодиться забезпечити для України всю необхідну підтримку.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Таку ідею "торгу" з Трампом Стуббу запропонували під час сесії запитань і відповідей у лондонському аналітичному центрі Chatham House.
"Я думаю, це дуже гарна ідея", - відреагував фінський лідер і додав, що він розгляне її детальніше й обговорить варіанти зі своєю командою.
За словами президента, він побоюється, що мирні переговори щодо України швидко наближаються до вирішального моменту, що може змусити Київ ухвалити невигідну угоду і поступитися своїми територіями російському диктатору Володимиру Путіну. Також переговори можуть зірватися.
Стубб зазначив, що реалістично оцінює ступінь свого впливу на Трампа після того, як вони зблизилися під час семигодинної зустрічі з грою в гольф і обідом минулого року.
"Я не маю ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чому-небудь. Якщо мені вдасться просунути хоча б одну ідею з десяти щодо України, я вважаю це хорошим результатом", - сказав фінський лідер.
Він висловив сподівання, що переговори РФ і України "не впадуть так само, як і переговори між Іраном і США".
Трамп може втратити інтерес до України
Нагадаємо, раніше Financial Times писало про те, що президент США Дональд Трамп "втрачає інтерес" до питання врегулювання війни Росії проти України.
За даними видання, американці призупинили активну участь у переговорному процесі між Україною та РФ, оскільки тепер вони зосереджені на операції проти Ірану.
Неназваний дипломат ЄС у коментарі FT назвав таку ситуацію "катастрофою" для України та Євросоюзу.