ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Стубб подготовит для Трампа новую идею о помощи Украине: при чем здесь Иран

22:36 17.03.2026 Вт
2 мин
Президент Финляндии может рассмотреть "торг" с американским лидером
aimg Иван Носальский
Стубб подготовит для Трампа новую идею о помощи Украине: при чем здесь Иран Фото: президент Финляндии Александр Стубб и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Европа может предложить президенту США Дональду Трампу помощь в защите Ормузского пролива от Ирана, если тот согласиться обеспечить для Украины всю необходимую поддержку.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Такую идею "торга" с Трампом Стуббу предложили во время сессии вопросов и ответов в лондонском аналитическом центре Chatham House.

"Я думаю, это очень хорошая идея", - отреагировал финский лидер и добавил, что он рассмотрит ее подробнее и обсудит варианты со своей командой.

По словам президента, он опасается, что мирные переговоры по Украине быстро приближаются к решающему моменту, что может вынудить Киев принять невыгодную сделку и уступить свои территории российскому диктатору Владимиру Путину. Также переговоры могут сорваться.

Стубб отметил, что реалистично оценивает степень своего влияния на Трампа после того, как они сблизились во время семичасовой встречи с игрой в гольф и обедом в прошлом году.

"Я не питаю иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-либо. Если мне удастся продвинуть хотя бы одну идею из десяти по Украине, я считаю это хорошим результатом", - сказал финский лидер.

Он выразил надежду, что переговоры РФ и Украины "не рухнут так же, как и переговоры между Ираном и США".

Трамп может потерять интерес к Украине

Напомним, ранее Financial Times писало о том, что президент США Дональд Трамп "теряет интерес" к вопросу урегулирования войны России против Украины.

По данным издания, американцы приостановили активное участие в переговорном процессе между Украиной и РФ, поскольку теперь они сосредоточены на операции против Ирана.

Неназванный дипломат ЕС в комментарии FT назвал такую ситуацию "катастрофой" для Украины и Евросоюза.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Помощь Украине Война в Украине
Новости
"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
Аналитика
