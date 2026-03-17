Стубб окреслив пріоритети США: Європа - лише третя у списку
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що сучасна зовнішня політика США визначається ідеологією MAGA та принципом "Америка понад усе", який формує нову ієрархію глобальних пріоритетів. Європа у цьому списку посідає лише третє місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Стубба в британському аналітичному центрі Chatham House.
За словами Стубба, щоб зрозуміти підхід Вашингтона, слід звернутися до Стратегії національної безпеки США, а також до виступів американських політиків.
"Якщо ви хочете зрозуміти американську зовнішню політику, прочитайте промову Дж. Д. Венса в Мюнхені минулого року, прочитайте промову секретаря Рубіо в Мюнхені цього року, але, перш за все, прочитайте Стратегію національної безпеки США", - наголосив він.
Фінський лідер підкреслив, що документ демонструє два ключові напрями: ідеологічний та політичний.
"Перша - ідеологічна, і це MAGA. А MAGA означає анти-міжнародні інституції, анти-глобалізацію та анти-ЄС", - зазначив він.
Другий напрямок, за словами президента Фінляндії, це політика "Америка понад усе", яка передбачає чітку черговість регіональних інтересів.
Пріоритети США:
-
Перше місце - Західна півкуля (Куба, Венесуела, навіть Гренландія)
-
Друге місце - Індо-Тихоокеанський регіон
-
Третє місце - Європа
-
Четверте місце - Близький Схід
-
П’яте місце - Африка
"Отже, це реальність, з якою ми живемо: агресивна Росія та США, які перебувають у перехідному періоді", - визнав Стубб.
Нагадаємо, 3 березня президент США Дональд Трамп заявляв, що завершення війни РФ проти України залишається "дуже високим" у списку його пріоритетів.
Втім, за даними Financial Times, мирний процес за посередництва Вашингтона зайшов у глухий кут. Видання зазначає, що ескалація на Близькому Сході та війна проти Ірану фактично відсунули Україну з порядку денного США.
Європейські дипломати, яких цитує FT, називають ситуацію "катастрофою". За їхніми словами, зміна фокусу Білого дому вже позначилася на обороноздатності України — постачання систем ППО та боєприпасів затримуються через конкуренцію за ресурси з іншими партнерами США.