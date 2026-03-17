Стубб очертил приоритеты США: Европа - лишь третья в списке

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что современная внешняя политика США определяется идеологией MAGA и принципом "Америка превыше всего", который формирует новую иерархию глобальных приоритетов. Европа в этом списке занимает лишь третье место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Стубба в британском аналитическом центре Chatham House.

По словам Стубба, чтобы понять подход Вашингтона, следует обратиться к Стратегии национальной безопасности США, а также к выступлениям американских политиков.

"Если вы хотите понять американскую внешнюю политику, прочитайте речь Дж. Д. Вэнса в Мюнхене в прошлом году, прочитайте речь секретаря Рубио в Мюнхене в этом году, но, прежде всего, прочитайте Стратегию национальной безопасности США", - подчеркнул он.

Финский лидер подчеркнул, что документ демонстрирует два ключевых направления: идеологическое и политическое.

"Первая - идеологическая, и это MAGA. А MAGA означает анти-международные институты, анти-глобализацию и анти-ЕС", - отметил он.

Второе направление, по словам президента Финляндии, это политика "Америка превыше всего", которая предусматривает четкую очередность региональных интересов.

Приоритеты США:

Первое место - Западное полушарие (Куба, Венесуэла, даже Гренландия)

Второе место - Индо-Тихоокеанский регион

Третье место - Европа

Четвертое место - Ближний Восток

Пятое место - Африка

"Итак, это реальность, с которой мы живем: агрессивная Россия и США, которые находятся в переходном периоде", - признал Стубб.