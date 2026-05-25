Стубб розкрив реальне співвідношення втрат України та РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, скільки загиблих окупантів припадає на одного загиблого українського захисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Фінський президент вважає, що для України ситуація у військовому плані виглядає набагато краще, ніж будь-коли за час повномасштабної війни.

"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки - це була стійкість. А зараз це суто математика", - заявив Стубб.

За його словами, зараз на одного загиблого українського військового припадає вісім загиблих російських окупантів.

"Крім того, популярність війни в Росії падає, тобто Україна наразі має перевагу", - наголосив президент Фінляндії.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, при цьому їх просування залишається мінімальним.

За словами Паліси, попри амбітні плани росіян на 2026 рік, реальних сил для їхнього втілення у Кремля наразі недостатньо.