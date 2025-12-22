Стубб про хід мирних переговорів: залишились найважчі 5 відсотків

Мирна угода між Україною та Росією ближча, ніж будь-коли під час війни, але попереду залишились найважчі 5 відсотків.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

"Ми, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли в цій війні", – сказав Стубб.

Він додав, що спеціальні посланці президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер та Стів Віткофф, протягом останніх кількох тижнів "працювали цілодобово", щоб зменшити розбіжності між двома сторонами.

Стубб вказав на єдність серед західних союзників після переговорів минулих вихідних у Берліні, посилаючись на два ключові висновки.

"Один (висновок – ред.) полягав у тому, що Європа, Україна та Сполучені Штати були єдині в нашій рішучості досягти справедливого та тривалого миру. А другий – ідея гарантій безпеки для України. Отже, ми майже на місці, але найскладніші 5% ще залишилися", – додав він.

Стубб також припустив, що переговори можуть бути більш гнучкими за зачиненими дверима, назвавши контраст між публічними повідомленнями та приватними переговорами "досить типовим у дипломатії".

Президент Фінляндії додав, що переговори активізувалися, і "баланс батога та пряника в переговорах працює".

"Російська економіка насправді не дуже добре справляється. У них нульове зростання. У них вичерпані резерви. У них високі процентні ставки та висока інфляція. І ситуація не покращується. Якщо РФ відхилить мирну угоду, узгоджену Україною, Європою та США, саме тоді настане час посилити санкції", – підкреслив Стубб.