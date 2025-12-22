ua en ru
Стубб о ходе мирных переговоров: остались самые тяжелые 5 процентов

Понедельник 22 декабря 2025 14:15
Стубб о ходе мирных переговоров: остались самые тяжелые 5 процентов Фото: Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мирное соглашение между Украиной и Россией ближе, чем когда-либо во время войны, но впереди остались самые тяжелые 5 процентов.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Мы, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо в этой войне", - сказал Стубб.

Он добавил, что специальные посланники президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, в течение последних нескольких недель "работали круглосуточно", чтобы уменьшить разногласия между двумя сторонами.

Стубб указал на единство среди западных союзников после переговоров в минувшие выходные в Берлине, ссылаясь на два ключевых вывода.

"Один (вывод - ред.) заключался в том, что Европа, Украина и Соединенные Штаты были едины в нашей решимости достичь справедливого и прочного мира. А второй - идея гарантий безопасности для Украины. Итак, мы почти на месте, но самые сложные 5% еще остались", - добавил он.

Стубб также предположил, что переговоры могут быть более гибкими за закрытыми дверями, назвав контраст между публичными сообщениями и частными переговорами "достаточно типичным в дипломатии".

Президент Финляндии добавил, что переговоры активизировались, и "баланс кнута и пряника в переговорах работает".

"Российская экономика на самом деле не очень хорошо справляется. У них нулевой рост. У них исчерпаны резервы. У них высокие процентные ставки и высокая инфляция. И ситуация не улучшается. Если РФ отклонит мирное соглашение, согласованное Украиной, Европой и США, именно тогда наступит время усилить санкции", - подчеркнул Стубб.

Стубб о мирном соглашении

Ранее сообщалось о том, что Александер Стубб отказался от поездки и в США, и в Берлин на переговоры по Украине.

До того в интервью финским СМИ Стубб предупреждал, что мирное соглашение для Украины может быть компромиссным и несправедливым.

Президент добавил, что Финляндия может сыграть роль в гарантиях безопасности для Украины, ведь страна имеет одни из самых сильных оборонительных сил в Европе.

