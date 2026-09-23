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Стубб о послании к России: вы не побеждаете, Путина нужно усадить за стол переговоров

04:25 23.09.2026 Ср
3 мин
aimg Эдуард Ткач
Стубб о послании к России: вы не побеждаете, Путина нужно усадить за стол переговоров Фото: Александр Стубб (Getty Images)
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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина находится в более выгодном положении на поле боя, в связи с чем призвал Россию сесть за стол переговоров закончить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Bloomberg Podcasts.

В ходе интервью у Стубба спросили, на каком этапе сейчас находятся мирные переговоры по Украине, так как ранее летом он был настроен довольно оптимистично.

Отвечая на вопрос финский президент сказал, что Украина находится сейчас в лучшем положении как в военном, так и в политическом и финансовом плане, чем год назад. По его словам, сейчас активно ведется челночная дипломатия и "люди рассчитывают на какое-то частичное прекращение огня". В этом контексте он упомянул визит американкой делегации в Москву и Киев, и работу президента США Дональда Трампа.

На вопрос, активизировались ли усилия о потенциальной сделке из-за высоких цен на энергоносители, Стубб сказал, что "отчасти да", но это связано как с ударами Украины по НПЗ в России, так и с войной на Ближнем Востоке.

Также он сказал, что Украина находится сейчас в более выгодном положении на поле боя и он считает, что Украина побеждает. В качестве аргументов президент Финляндии назвать две составляющие - потери и продвижения на фронте. По его словам:

  • соотношение потерь Украины и России составляет один к пяти;
  • в этом году РФ захватила 900 квадратных километров украинской территории, но при этом Украина вернула 800 квадратных километров.

В связи с такой ситуацией он подчеркнул, что диктатора РФ Владимира Путина нужно усадить за стол переговоров и закончить войну (судя по всему, он имеет ввиду полноценное мирное соглашение).

"Поэтому я думаю, что наше послание россиянам такое: "Послушайте, ребята, вы не выиграете эту войну, так что давайте попробуем ее закончить". Зеленский хочет мира, Трамп хочет мира, и теперь нам нужно добиться того, чтобы Путин сел за стол переговоров", - сказал Стубб.

Он добавил, что если же речь идет о частичном прекращении ударов, то тогда послание будет таким:

"Хорошо, если Украина не наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, тогда Россия не должна наносить удары по объектам энергетики и электроснабжения в Украине, особенно с приближением зимы", - резюмировал президент Финляндии.

Мирные переговоры и завершение войны

Напомним, что несколько часов назад госсекретарь США Марко Рубио в одном из интервью сказал, что войну России против Украины логично закончить, так как в ней не будет победителей. Он отметил, ни одна из сторон не достигнет военного преимущества и по итогу стороны все равно придут к заключению мирного соглашения.

Также мы писали, что украинский президент Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. После этой встречи он пообщался с журналистами, где назвал условия что энергетического перемирия с Россией.

Помимо этого, он выразил надежду, что с помощью президента США Дональда Трампа войну все таки удастся закончить до зимы.

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