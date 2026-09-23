Стубб о послании к России: вы не побеждаете, Путина нужно усадить за стол переговоров

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина находится в более выгодном положении на поле боя, в связи с чем призвал Россию сесть за стол переговоров закончить войну.

В ходе интервью у Стубба спросили, на каком этапе сейчас находятся мирные переговоры по Украине, так как ранее летом он был настроен довольно оптимистично.

Отвечая на вопрос финский президент сказал, что Украина находится сейчас в лучшем положении как в военном, так и в политическом и финансовом плане, чем год назад. По его словам, сейчас активно ведется челночная дипломатия и "люди рассчитывают на какое-то частичное прекращение огня". В этом контексте он упомянул визит американкой делегации в Москву и Киев, и работу президента США Дональда Трампа.

На вопрос, активизировались ли усилия о потенциальной сделке из-за высоких цен на энергоносители, Стубб сказал, что "отчасти да", но это связано как с ударами Украины по НПЗ в России, так и с войной на Ближнем Востоке.

Также он сказал, что Украина находится сейчас в более выгодном положении на поле боя и он считает, что Украина побеждает. В качестве аргументов президент Финляндии назвать две составляющие - потери и продвижения на фронте. По его словам:

соотношение потерь Украины и России составляет один к пяти;

в этом году РФ захватила 900 квадратных километров украинской территории, но при этом Украина вернула 800 квадратных километров.

В связи с такой ситуацией он подчеркнул, что диктатора РФ Владимира Путина нужно усадить за стол переговоров и закончить войну (судя по всему, он имеет ввиду полноценное мирное соглашение).

"Поэтому я думаю, что наше послание россиянам такое: "Послушайте, ребята, вы не выиграете эту войну, так что давайте попробуем ее закончить". Зеленский хочет мира, Трамп хочет мира, и теперь нам нужно добиться того, чтобы Путин сел за стол переговоров", - сказал Стубб.

Он добавил, что если же речь идет о частичном прекращении ударов, то тогда послание будет таким:

"Хорошо, если Украина не наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, тогда Россия не должна наносить удары по объектам энергетики и электроснабжения в Украине, особенно с приближением зимы", - резюмировал президент Финляндии.