В СЦКК сообщили о провокациях боевиков: стреляют по населенным пунктам

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Также регулярно фиксируются нарушения по отводу тяжелого вооружения боевиками

Боевики на Донбассе намеренно совершают провокационные обстрелы участков разведения сил и средств, а также населенных пунктов. Также регулярно фиксируются нарушения по отводу тяжелого вооружения от линий разведения.

Об этом сообщила украинская сторона Общего центра по контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

"Оккупационные войска намеренно совершают провокационные обстрелы участков разведения и населенных пунктов, а также систематически отказывают патрулям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий. Постоянно фиксируются нарушения существующих договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения. Все эти факты подтверждаются представителями СММ ОБСЕ в их ежедневных отчетах", - отметили в СЦКК.

В частности, на прошлой неделе боевики обстреляли населенный пункт Авдеевка, в результате чего был поврежден жилой дом. Тогда никто из гражданского населения не пострадал.

Также беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной территории Донецкой области вблизи населенного пункта Терновое размещение трех реактивных систем залпового огня и 62 танка Т-72Б и Т-64.

"С целью сокрытия от патрулей СММ размещения военной техники с нарушением Минских договоренностей на неподконтрольной правительству Украины территории, российские оккупанты систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ, ссылаясь на распространение COVID-19 или на необоснованные приказы их командиров. Так, с началу 2020 года зафиксировано уже более 452 подобных случая", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе в очередной раз атаковали с дрона позиции ООС, ранение получил один украинский военный.

Также сообщалось, что за прошлые сутки боевики трижды нарушали режим прекращения огня.

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Автор: Игорь Литвиненко