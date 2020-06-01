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Боевики с дрона снова атаковали позиции ООС на Донбассе, есть раненый

Новости » Происшествия     01.06.2020 - 12:42
Боевики с дрона снова атаковали позиции ООС на Донбассе, есть раненый
Фото: боевики на Донбассе (wikipedia by Yevgen Nasadyuk)

Украинский боец получил ранение в районе Гнутово

Боевики на Донбассе в очередной раз с дрона атаковали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела ранение получил один боец.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции в районе Гнутово Донецкой области.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Раненого уже доставили в больницу, ему оказали медицинскую помощь. Также сообщается, что украинская сторона открывала ответный огонь.

Боевики с дрона снова атаковали позиции ООС на Донбассе, есть раненый

Напомним, накануне боевики обстреляли позиции вблизи Орехово Луганской области из минометов, потерь среди украинских военных не было.

Ранее также стало известно, что "Укроборонпром" планирует выпускать боевые беспилотные летательные аппараты, а к сотрудничеству могут привлечь частный бизнес.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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