У СЦКК повідомили про провокації бойовиків: стріляють по населених пунктах

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Також регулярно фіксуються порушення щодо відведення важкого озброєння бойовиками

Бойовики на Донбасі навмисно роблять провокаційні обстріли ділянок розведення сил і засобів, а також населених пунктів. Також регулярно фіксуються порушення щодо відведення важкого озброєння від ліній розведення.

Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК).

"Окупаційні війська навмисно роблять провокаційні обстріли ділянок розведення і населених пунктів, а також систематично відмовляють патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в доступі до непідконтрольних уряду України територій. Постійно фіксуються порушення існуючих домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Всі ці факти підтверджуються представниками СММ ОБСЄ в їх щоденних звітах", - зазначили в СЦКК.

Зокрема, минулого тижня бойовики обстріляли населений пункт Авдіївка, в результаті чого було пошкоджено житловий будинок. Тоді ніхто з цивільного населення не постраждав.

Також безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній території Донецької області поблизу населеного пункту Тернове розміщення трьох реактивних систем залпового вогню і 62 танка Т-72Б та Т-64.

"З метою приховування від патрулів СММ розміщення військової техніки з порушенням Мінських домовленостей на непідконтрольній уряду території України, російські окупанти систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ, посилаючись на поширення COVID-19 або на необґрунтовані накази їх командирів. Так, з початку 2020 року зафіксовано вже більше 452 подібних випадки", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі в черговий раз атакували з дрона позиції ООС, поранення отримав один український військовий.

Також повідомлялося, що за минулу добу бойовики тричі порушували режим припинення вогню.

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Автор: Игорь Литвиненко