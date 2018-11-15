В СЦКК рассказали о последствиях обстрелов боевиками Пивденного

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/pressjfo.news)

Через н.п Пивденный проходит водопровод Горловка-Торецк, поэтому существует большая вероятность повреждения его участка

Под интенсивный огонь, который вели боевики ночью, 15 ноября, из минометов калибра 82 и 120 мм из жилых кварталов Горловки попали жилые дома Пивденного. Минами калибра 120 мм полностью уничтожены два дома местных жителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Учитывая то, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка-Торецьк, который обеспечивает водоснабжение почти 60-ти тысяч человек, через активные боевые действия российских оккупационных войск, существует большая вероятность повреждения его участка, пересекающего линию разграничения.

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/pressjfo.news)

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации относительно обстрелов населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Оккупанты безответственно и намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы, нарушая все нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за день, 15 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Кроме того, сообщалось, что на оккупированном Донбассе зафиксировали размещение тяжелого вооружения боевиков, в частности, 5 самоходных гаубиц и 10 танков T-72.