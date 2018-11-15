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У СЦКК розказали про наслідки обстрілів бойовиками Південного

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 21:17
У СЦКК розказали про наслідки обстрілів бойовиками Південного
Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/pressjfo.news)

Через н.п Південний проходить водогін Горлівка-Торецьк, тому існує велика ймовірність пошкодження його ділянки

Під інтенсивний вогонь, який вели бойовики вночі, 15 листопада, з мінометів калібру 82 та 120 мм із житлових кварталів Горлівки потрапили житлові будинки Південного. Мінами калібру 120 мм вщент знищені два будинки місцевих жителів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Враховуючи те, що через цей населений пункт проходить водогін Горлівка-Торецьк, який забезпечує водопостачання майже 60-ти тисяч чоловік, через активні бойові дії російських окупаційних військ, існує велика ймовірність пошкодження його ділянки, що перетинає лінію розмежування.

 Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/pressjfo.news)

"Українська сторона СЦКК засуджує дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо обстрілів населених пунктів, що ставлять під загрозу життя і здоров’я цивільного населення. Окупанти безвідповідально і навмисно продовжують нищити житлові квартали, порушуючи усі норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за день, 15 листопада 2018 року, поранення отримав один український військовий.

Крім того, повідомлялося, що на окупованому Донбасі зафіксували розміщення важкого озброєння бойовиків, зокрема, 5 самохідних гаубиць та 10 танків T-72.

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