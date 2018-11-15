На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Сьогодні на Донбасі зафіксовано 8 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 15 листопада 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, сьогодні на Донбасі зафіксовано 8 обстрілів з боку проросійських бойовиків, зокрема чотири із озброєння, забороненого мінськими угодами. Зокрема, під обстрілами опинилися українські позиції у районах населених пунктів Шуми, Південне, Горлівка.

"Об’єднані сили вогонь по населених пунктах не відкривали, проте, випадок застосування противником забороненої зброї та ведення вогню під прикриттям мирних жителів задокументований, усі матеріали передані до міжнародних організацій, які здійснюють судову діяльність у сфері військових злочинів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, обстріли зафіксовані неподалік хутора Вільного, а також поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Малинове та Авдіївка.

"У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил отримав поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними української розвідки, Російська Федерація випробовує на окупованому Донбасі новітні засоби зв’язку.

Крім того, повідомлялося, що на окупованому Донбасі зафіксували розміщення важкого озброєння бойовиків, зокрема, 5 самохідних гаубиць та 10 танків T-72.