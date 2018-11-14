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На окупованому Донбасі зафіксовані танки і гаубиці бойовиків, - СЦКК

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 12:54
На окупованому Донбасі зафіксовані танки і гаубиці бойовиків, - СЦКК
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Важке озброєння з порушенням ліній відведення розташували біля Шимшинівки

Проросійські бойовики окупаційної адміністрації Російської Федерації продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній уряду України території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Так, українська сторона СЦКК повідомляє, що бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку на окупованому Донбасі.

Як зазначається, відповідно до звіту Спецільної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, опублікованого 13 листопада, на тимчасово окупованій території патрулі місії зафіксували розміщення важкого озброєня з порушенням ліній відведення.

"11 листопада, у непідконтрольному урядові районі, БПЛА СММ виявив 5 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщених біля Шимшинівки з порушенням ліній відведення. Наступного дня, там же, за межами виділених місць зберігання озброєння, міні-БПЛА місії виявив 10 танків T-72", - йдеться в повідомленні. 

На окупованому Донбасі зафіксовані танки і гаубиці бойовиків, - СЦКК

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 13 листопада, бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Унаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав.

Крім того, на окупованому Донбасі обстріляли безпілотник місії ОБСЄ. Безпілотник місії ОБСЄ потрапив під обстріли в районі окупованого Жовтого. Також поблизу населеного пункту Корсунь безпілотний літальний апарат (БПЛА) дальнього радіусу дії СММ ОБСЄ зазнав "глушіння"

 

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