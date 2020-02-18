СЦКК работает, чтобы забрать тело украинского военного, - Хомчак

Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)

В районе столкновения сохраняется режим тишины

Эвакуацией тела погибшего украинского военного с места наступления боевиков на Донбассе занимается Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент сохраняется в районе столкновения сохраняется режим прекращения огня.

"Бойцы отошли от наблюдательного пункта "баня". Наш "200" остался там и "200-е" противника находятся там же. Сейчас режим тишины, работает СЦКК, чтобы забрать погибших", - сказал Хомчак.

Напомним, сегодня утром, 18 февраля, боевики пошли в наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В результате боя погиб один украинский военный. Еще трое раненых и двое контуженных.

Как отметили в штабе, подразделения ООС предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. По данным штаба, боевики запросили режим тишины.