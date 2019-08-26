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В СЦКК осудили применение минометов боевиками на Донбассе

Новости » Происшествия    26.08.2019 - 22:01
В СЦКК осудили применение минометов боевиками на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Обстрел произошел вблизи Новолуганского

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) осудила применение боевиками минометов во время обстрела позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщили в ведомстве, боевики применили запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское. Обстрел произошел в понедельник, 26 августа, в период с 06:15 по 06:40.

"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", - отметили в украинской стороне СЦКК.

В СЦКК осудили применение минометов боевиками на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось, что российские наемники в понедельник, 26 августа, применили минометы калибра 82 мм, которые запрещены минскими соглашениями, во время обстрела украинских позиций в зоне проведения ООС на Донбассе. С утра боевики осуществили 8 вражеских обстрелов. В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий.

РБК-Украина писало, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о приостановке демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской.

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