Боевики применили минометы на Донбассе, есть раненый

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Один военнослужащий получил ранения

С начала 26 августа в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил, чем нарушили режим бессрочного прекращения огня. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, боевики из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Новолуганское, Травневое, Луганское и Шумы.

"На протяжении текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в ведомстве.

Вечерний брифинг пресцентру Овс Вечерний брифинг пресцентру Объединенных сил #ООС #Операція_ОС Протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Об'объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел 3 обстрела позиций В'объединенных сил: два раза неподалеку ВОДЯНОГО из направлений УЖІВКИ и ПІКУЗІВ – из гранатометов различных систем; вблизи ЛЕБЕДИНСКОГО направления УЖІВКИ – из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" противник произвел 5 обстрелов позиций Об'объединенных сил: дважды вблизи НОВОЛУГАНСЬКОГО по направлению ДОЛОМИТНОГО – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку МАЙСКОГО по направлению ДОЛОМИТНОГО – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи ШУМОВ по направлению района ШАХТА 6-7 – из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку ЛУГАНСКОГО направления ЛОГВІНОВО – из автоматического гранатомета На протяжении текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения. 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня зафиксировано вблизи населенных пунктов НИКОЛАЕВКА, ВОДЯНОЕ, МАРЬИНКА, АВДЕЕВКА, ПАВЛОПОЛЬ, ТРОИЦКОЕ, ШУМЫ, ЗОЛОТОЕ-4, ЮЖНОЕ. За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения. Вчера представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины со склада В'объединенных сил раскрыт среди гражданского населения 1 факт нанесения тяжелого телесного повреждения, 1 грабеж, 3 кражи и 2 факта незаконного обращения с наркотическими средствами. Через контрольные пункты в'езду-выезда на контролируемую Об'єднаними силами территорию в'ехали 14572 лица и 2078 транспортных средств. В обратном направлении линию столкновения пересекли 16772 лица и 2168 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 29 лицам. Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме. Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся начеку в любых каверзных и провокационных действий противника. Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 26 августа 2019 г.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили, что в результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС на Донбассе был ранен один украинский военный. Тогда в оборонном ведомстве заявили, что раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение.

Добавим, недавно украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о приостановке демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской. В ведомстве пояснили, что демонтаж был приостановлен из-за бездействия боевиков.