ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У СЦКК засудили застосування мінометів бойовиками на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    26.08.2019 - 22:01
У СЦКК засудили застосування мінометів бойовиками на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Обстріл стався поблизу Новолуганського

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) засудила застосування бойовиками мінометів під час обстрілу позицій українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомили у відомстві, бойовики застосували заборонені мінськими угодами міномети 82-го калібру під час обстрілу позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новолуганське. Обстріл стався у понеділок, 26 серпня, у період з 06:15 по 06:40.

"Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання мінських домовленостей", - зазначили в українській стороні СЦКК.

У СЦКК засудили застосування мінометів бойовиками на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські найманці у понеділок, 26 серпня, застосували міномети калібру 82 мм, які заборонені мінськими угодами, під час обстрілу українських позицій в зоні проведення ООС на Донбасі. З ранку бойовики здійснили 8 ворожих обстрілів. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила про призупинення демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил у Станиці Луганській.

Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений військовий За добу на Донбасі загинув один український військовий, трьох поранено
Новини України ДонбасобстрелбойовикиСЦККминометы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся