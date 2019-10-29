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У СЦКК назвали мету розведення в Золотому

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 17:43
У СЦКК назвали мету розведення в Золотому
Фото: Олександр Борщевський (inforesist.org)

Розведення сил і засобів у Золотому здійснюється для створення зони безпеки

Керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на Донбасі полковник Олександр Борщевський назвав мету розведення сил і засобів у Золотому Луганської області. Про це він сказав в ході брифінгу.

За його словами, розведення в Золотому здійснюється для створення зони безпеки.

"Як такого розведення військ немає. Озброєні сили України не залишили жодного населеного пункту. З якою метою здійснюється розведення ділянки №2 - це створення зони безпеки 1х1 км саме в цій області для забезпечення безпеки людей у разі відкриття КПВВ "Золоте". Території не здані, просто військові по різні сторони один одного не бачать", - сказав він.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, у штабі операції Об'єднаних сил підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому повідомляється, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення не послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці. Крім того, Представник ОБСЄ в мінській ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік підтвердив початок розведення сил на ділянці в Золотому.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський привітав розведення сил в Золотому, зазначивши, що на даній ділянці "все спокійно відбувається". Зеленський додав, що розведення почалося після того, як на цій ділянці протягом тижня зберігався режим припинення вогню.

Додамо, що ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила дату розведення сил в Петровському.

На засіданні ТКГ домовилися про початок аудиту компанії "Вода Донбасу" Сайдік заявив про підготовку до великого обміну полоненими між Україною і РФ
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