Строки обмеження руху транспорту в центрі Києва перенесли: що змінилось для водіїв

У центрі Києва тимчасово обмежують рух транспорту. Їздити дещо інакше (з огляду на зміни) водіям доведеться вже від сьогодні, 4 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли, що, згідно з інформацією КП "Київавтодор", рух транспорту тимчасово обмежують на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі.
Спершу планувалось, що роботи з ліквідації просідання на дорожньому полотні на цій ділянці проводитимуть у період з 25 січня до 7 лютого 2025 року. Проте згодом стало відомо, що терміни перенесені.
Згідно з оновленою інформацією, часткові обмеження руху транспорту під час проведення ремонтних робіт триватимуть із 4 до 18 лютого 2025 року.
"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
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