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Строки обмеження руху транспорту в центрі Києва перенесли: що змінилось для водіїв

Рух транспорту в центрі Києва тимчасово обмежують (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У центрі Києва тимчасово обмежують рух транспорту. Їздити дещо інакше (з огляду на зміни) водіям доведеться вже від сьогодні, 4 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме в Києві рух транспорту обмежують та як надовго

У КМДА розповіли, що, згідно з інформацією КП "Київавтодор", рух транспорту тимчасово обмежують на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі.

Схема обмеження руху транспорту в Києві з 4 до 18 лютого (карта: kyivcity.gov.ua)

Спершу планувалось, що роботи з ліквідації просідання на дорожньому полотні на цій ділянці проводитимуть у період з 25 січня до 7 лютого 2025 року. Проте згодом стало відомо, що терміни перенесені.

Згідно з оновленою інформацією, часткові обмеження руху транспорту під час проведення ремонтних робіт триватимуть із 4 до 18 лютого 2025 року.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві вирішили позбутись пошкоджених російськими обстрілами авто.

Читайте також, що відомо про ймовірні нові правила для транспорту Києва під час повітряної тривоги - які є варіанти та чи поїде метро.

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