Сроки ограничения движения транспорта в центре Киева перенесли: что изменилось для водителей

Где именно в Киеве движение транспорта ограничивают и как надолго

В КГГА рассказали, что, согласно информации КП "Киевавтодор", движение транспорта временно ограничивают на примыкании улицы Крещатик к Европейской площади.

Схема ограничения движения транспорта в Киеве с 4 до 18 февраля (карта: kyivcity.gov.ua)

Сначала планировалось, что работы по ликвидации проседания на дорожном полотне на этом участке будут проводить в период с 25 января по 7 февраля 2025 года. Однако позже стало известно, что сроки перенесены.

Согласно обновленной информации, частичные ограничения движения транспорта во время проведения ремонтных работ продлятся с 4 по 18 февраля 2025 года.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.