Сроки ограничения движения транспорта в центре Киева перенесли: что изменилось для водителей

В центре Киева временно ограничивают движение транспорта. Ездить несколько иначе (учитывая изменения) водителям придется уже с сегодняшнего дня, 4 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали, что, согласно информации КП "Киевавтодор", движение транспорта временно ограничивают на примыкании улицы Крещатик к Европейской площади.
Сначала планировалось, что работы по ликвидации проседания на дорожном полотне на этом участке будут проводить в период с 25 января по 7 февраля 2025 года. Однако позже стало известно, что сроки перенесены.
Согласно обновленной информации, частичные ограничения движения транспорта во время проведения ремонтных работ продлятся с 4 по 18 февраля 2025 года.
"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто.
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