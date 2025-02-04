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Сроки ограничения движения транспорта в центре Киева перенесли: что изменилось для водителей

Движение транспорта в центре Киева временно ограничивают (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В центре Киева временно ограничивают движение транспорта. Ездить несколько иначе (учитывая изменения) водителям придется уже с сегодняшнего дня, 4 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно в Киеве движение транспорта ограничивают и как надолго

В КГГА рассказали, что, согласно информации КП "Киевавтодор", движение транспорта временно ограничивают на примыкании улицы Крещатик к Европейской площади.

Схема ограничения движения транспорта в Киеве с 4 до 18 февраля (карта: kyivcity.gov.ua)

Сначала планировалось, что работы по ликвидации проседания на дорожном полотне на этом участке будут проводить в период с 25 января по 7 февраля 2025 года. Однако позже стало известно, что сроки перенесены.

Согласно обновленной информации, частичные ограничения движения транспорта во время проведения ремонтных работ продлятся с 4 по 18 февраля 2025 года.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто.

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