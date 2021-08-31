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Строительство жилья в Украине с начала года выросло на 20%

Автор: Александр Белоус

Объемы строительства жилья в Украине в январе-июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,9%. При этом в июле строительство жилья выросло на 39,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-июль 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован нулевой рост, в июле - падение на 0,5%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июле 2021 года составил 97,4 млрд гривен. Новое строительство составило 35,6% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 36,5%, реконструкция и техническое переоснащение - 27,9%.

Напомним, объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.

Как сообщало РБК-Украина, во II квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с концом 2020 года выросли в среднем на 9,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке.

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Государственная служба статистики