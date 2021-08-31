Строительство жилья в Украине с начала года выросло на 20%

По данным статистического ведомства, за январь-июль 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован нулевой рост, в июле - падение на 0,5%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июле 2021 года составил 97,4 млрд гривен. Новое строительство составило 35,6% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 36,5%, реконструкция и техническое переоснащение - 27,9%.