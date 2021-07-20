Цены на жилье с начала года выросли почти на 10%: какие квартиры подорожали больше всего

Во II квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с концом 2020 года выросли в среднем на 9,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 9,7%, на вторичном - на 9,9%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном - на 9,4%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,1%, на вторичном - на 10,3%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,6%, на вторичном - на 10,0%.