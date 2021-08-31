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Будівництво житла в Україні з початку року зросло на 20%

Автор: Олександр Білоус

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-липні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,9%. При цьому в липні будівництво житла зросло на 39,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-липень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано нульове зростання, в липні - падіння на 0,5%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-липні 2021 року склав 97,4 млрд гривень. Нове будівництво склало 35,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 36,5%, реконструкція і технічне переоснащення - 27,9%.

Нагадавши, обсяги будівництва в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, в II кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з кінцем 2020 року зросли в середньому на 9,8%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири на первинному ринку.

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Державна служба статистики