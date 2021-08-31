Будівництво житла в Україні з початку року зросло на 20%

За даними статистичного відомства, за січень-липень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано нульове зростання, в липні - падіння на 0,5%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-липні 2021 року склав 97,4 млрд гривень. Нове будівництво склало 35,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 36,5%, реконструкція і технічне переоснащення - 27,9%.